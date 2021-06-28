FINANCE
FOR GENERATIONS
永續願景 進無止境
亞洲首例
中信金導入PCAF
揭露財務碳排量
中信金控永續績效
  • 獲海內外大獎 290
    連續11年獲獎數破百
  • 2,330 + 億元
    綠色融資放款餘額
  • 8 8,569 + 萬元
    五大公益投資金額
  • 2 740 +
    信扶專案累計核貸金額
  • 165 . 6 萬戶
    離岸風電專案融資
    可供家戶使用清潔能源
永續金融，淨無止境
為子拚脫貧找回幸福
在我心聲處