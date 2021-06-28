FINANCE
FOR GENERATIONS
永續願景 進無止境
亞洲首例
中信金導入PCAF
揭露財務碳排量
董事長的話
2022年是充滿變化與挑戰的一年，儘管世界政經局勢動盪、疫情持續影響、通膨壓力以及國際金融市場動盪 ...
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總經理的話
金融業2022年受到市場景氣波動還有疫情的影響，面臨許多的挑戰與困難，但中信金控整體獲利仍繳出漂亮的成績單，子公司中信銀行獲利更是在逆風中創下歷史新高 ...
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中信金控永續績效
獲海內外大獎
290
項
連續11年獲獎數破百
2,330
+
億元
綠色融資放款餘額
8
億
8,569
+
萬元
五大公益投資金額
2
億
740
+
萬
信扶專案累計核貸金額
165
.
6
萬戶
離岸風電專案融資
可供家戶使用清潔能源
榮耀見證
2022年榮獲海內外290項大獎
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歷年報告書下載
提供中信金控各年度報告書線上下載
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最新消息
中信金控最新ESG相關訊息
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永續策略
永續承諾
制度與政策
責任營運
誠信治理
氣候變遷管理
永續環境
員工賦能
永續成長
影響力金融
創新數位金融
共榮社會
社區投資
夥伴參與
永續金融，淨無止境
為子拚脫貧找回幸福
在我心聲處
中信金控永續報告書
中信金控影響力投資報告書
中信金控氣候相關財務揭露報告書
中信金控自然相關財務揭露報告書